YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、松浦祐真 気象予報士が『【台風15号・16号候補】予測誤差まだあるも熱低北上予測は固まる』と題し、今後の台風発生が見込まれる低圧部や熱帯低気圧について、最新の気象情報を解説した。動画冒頭、松浦氏は「フィリピンの東で低圧部が発生しており、今後熱帯低気圧に変わる見込み」と現状を整理。その上で、「数日経てば発達する熱帯低気圧の情報が出る可能性がある」と今後の動向への警戒を促した。



衛星画像の詳細分析も行い、「渦の構造が今はっきりしていないので、直ちに熱帯低気圧や台風になる状況ではない」としつつも、「雲のまとまりが見られるため、やがては熱帯低気圧になる見通し」と独自の目線で解説。複数の気象モデルを比較しながら「高気圧の縁を回って北上しやすい」「東南海から日本海、東北方面に進むパターンとなる可能性が高い」と述べた。



一方で、進路や発達具合については「各国モデルの予想がばらつき、進路がまだ定まらない」と“信頼度が低い”点も率直に指摘。さらに、「台風になったとしても、すぐ温帯低気圧に変わるパターンや、そもそも台風に発達しないケースも考えられる」と冷静な観点を示した。



今回松浦氏が強調したのは、「コンピューターモデルを鵜呑みにせず、全体の傾向や高気圧・前線の動きから流れを読む大切さ」。そして、「日ごとに予想が大きく変化し、信頼度が小さい場合は直前まで注視することで、適切な対応ができる」と注意喚起した。



動画の締めくくりでは「日々初期値が変わり予想が大きく変わる。より正確な台風情報を把握するには、全体の流れを理解し、状況に応じて対応を変えていくことが重要」と視聴者へ呼びかけ。「随時情報を更新していくので、明日以降もぜひ参考に」と最新情報に注目するよう促した。また、さらに詳しいマニアック情報を得たい視聴者に向け、メンバーシップへの参加も案内していた。