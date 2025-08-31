この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「22兆円用意するも韓国撃沈。今後の関税交渉で最も大事なのは〇〇です」と題されたYouTube動画で、実業家のマイキー佐野氏が韓国とアメリカの最新会談をめぐる国際交渉の内幕、そして今後の日米関係における“交渉カードの喪失”について語った。



佐野氏は、韓国のイ・ジェミョン大統領とトランプ大統領の初会談や両国の展開を振り返りつつ、「アメリカのボトルネックは造船業で、日本もそこにアプローチした方がいいって僕言ってたわけなんですね」と語る。しかし、今回韓国が約22兆円（1500億ドル）規模の巨額投資やエネルギー購入をアメリカ側に提案しながらも、「これでも交渉効かなかったんですよ、トランプさん。で、なんと、日本交渉無理じゃね？って。現状は絶対無理ですよ」と、現実の厳しさを強調した。



交渉の経緯については、韓国政府と財閥企業が一体で動き、綿密な下準備と具体的アクションでアメリカ造船業の復活や軍事サプライチェーン再編にまで踏み込んだものの、「韓国側の方が日本よりも100倍ぐらい準備してた」と指摘。加えて、「韓国は日本と違ってFTA（自由貿易協定）を結んでるわけですよ」と交渉上の有利さも分析する。



しかし、造船投資や各種大型発注にも関わらず、アメリカ側が強調したのは「北朝鮮問題」や平和実現という安全保障面で、日本が今後“ボトルネック”として推せる交渉材料も事実上失ったことになる。佐野氏は「日本のカードがいよいよなくなったっていう」と危機感を滲ませた。



さらに、韓国大手企業がアメリカの軍艦や造船修理の案件、主力造船契約も相次いで獲得している現状を紹介し、「ハンファグループ自体は世界中からなんで受注が増えまくる状態なんですね。去年だけでももう260億の船舶輸出してる」と韓国の勢いを明かす一方、日本は造船業の分野シェア低下や資金力の乏しさで苦境にあると分析。今後は「アメリカと交渉するための座組や準備を、どれだけ韓国のように行っていくのか」「造船は取られました。では、他のボトルネックは何なのかを探すほうがいいですね」と課題を示した。



動画の後半では佐野氏が日本人、東南アジア、中国、アメリカそれぞれの経営者の意思決定スピードを比較した独自データを解説。「歳取った男性が一番日本にヤバいって。そういうことです」と日本社会の弱点も指摘。「準備不足すぎて、いつまでかかるんだって気がするんですけど」と現状に危機感を強く募らせた。



最後は「日本は今、関税の交渉しても無駄なんですよ。韓国がここまでやってるから。じゃあ、どうするのか。それが日本の課題になってきます」と締め、日本社会への問いかけで動画を結んだ。