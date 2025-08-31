【前後編の後編/前編からの続き】

先ごろトーク番組で離婚していたことを明かした女優の加藤ローサ（40）。それでも、“元夫”となったサッカー元日本代表の松井大輔（44）とは同居を続けているという。結婚生活での不満も口にした加藤に、SNS上では共感が相次いだ。各界の識者はどう読み解くか。

さる芸能関係者が言う。

「加藤は裏表のないあけすけな性格で、思ったことは口に出すタイプ。今回も、番組で離婚を発表したいと自ら希望し、出演を決めたのです」

夫に付き添ってフランス、ブルガリア、ポーランドを転々とし、14年からは松井がジュビロ磐田に移籍したため静岡県浜松市に在住。当時を知る知人が明かす。

「ご主人の仕事柄、子育ては“ワンオペ”となる状況が多かった。加藤さん自身が夜間に体調を崩した時も松井さんが不在だったため、近所の友達が駆け付けて身の回りの世話をしたこともありました」

「離婚したくてもできない母親からの羨望が」

そうした環境で、徐々に不満を募らせていったのだろうか。家族問題カウンセラーの山脇由貴子氏が言う。

「世の女性たちは“よく決断できた”と、加藤さんを称賛しているのだと思います。つまりはそれだけ、離婚したくても経済力やお子さんの問題でできない母親が多いということ。“我慢しないって素晴らしい”という羨望（せんぼう）があるのでしょう。ましてお相手は世界で活躍した元サッカー選手。普通なら離婚はもったいないと思ってしまいそうなところですが、それが余計に彼女を支持する声となっているのではないでしょうか」

同居離婚というイレギュラーな形態については、

「“自分の気持ちはもう夫にはないので、それを見える形にしたい”という彼女の潔さもまた、世の妻たちからするとまぶしく映るのだと思います」（同）

コラムニストの辛酸なめ子氏も、

「加藤さんのインスタの“まったく甘味のない10年だった”というハッシュタグには驚きました。活躍してきた女優と有名サッカー選手の夫婦に、これほどクールな距離感があったとは意外でした」

そう指摘する。

「女優として大事な時期に自分のポテンシャルを抑え込んでいた」

加藤はデビュー20周年を迎えた21年にも「クランクイン！」のインタビューで、

〈『ママがやればいいじゃん。俺たちの世話をするのは当然でしょ』みたいな、家庭内の序列が低いのを変えていかないと（笑）〉

などと話していた。辛酸氏が続けて、

「やはり家庭では、どちらかが主導権を握り、どちらかが引き立て役にならざるを得ない。それがスター同士の結婚となれば容易ではないのだと思います。20代後半から30代という、女優として大事な時期に家庭に入って自分のポテンシャルを抑え込んでいたわけですから、“結婚しなければもっと女優としての地位を築けたのに”という思いもあるのでしょう」

子どもが「自分たちに責任がある」と感じてしまう可能性も

さて、引き続き“元夫婦”と一緒に暮らす2人の男の子は現在、中2と小6になるという。先の山脇氏は、

「離婚後も両親が一緒に暮らすケースは非常に珍しく、私のところに相談に来られる方でも今までに2組ほどしかいません」

そう前置きし、

「いずれも“子どもにどう説明すればいいか”という内容でしたが、加藤さんのようにお子さんが小学校高学年にもなれば“こういう理由で別れるけど、あなたのパパとママであることは変わらないよ”と言えば理解できるようになります。その年齢になってから離婚したことで、お子さんへの影響を最小限にとどめることができたともいえます」

というのだが、一方で教育評論家の尾木直樹氏に聞くと、

「あくまでも一般論でお答えしますと、子どもが未就学児であれば同居離婚も考えられなくはありません。ですが小学校も高学年、まして中学生となれば思春期へと入っていく難しい時期。判断力もつき、“大人の事情”というものがある程度理解できる年齢です」

そう前置きしつつ、以下のように説くのだ。

「子どもからすれば、“自分たちのために一緒に住んでいるといっても、本当は別の理由があるのではないか”と感じても無理はないでしょう。さらに、“そんな状態の責任は自分たちにあるのでは”と考えるかもしれません。両親が一緒にいてくれてうれしいという気持ちは、もちろんあると思いますが……」

離婚後は女性の方に仕事が集まる傾向が

その元夫妻の近況はといえば、

「松井は昨年に現役を引退。現在は日本フットサルトップリーグの理事長に就きながら、国内外でサッカー指導にもあたっています。一方の加藤は、昨年11月には『きみの継ぐ香りは』（TOKYO MX）で14年ぶりとなる地上波連ドラ主演を果たしました。今回の『おしゃれクリップ』でも『今年に入って仕事が増えている』と発言しています」

と、スポーツ紙デスク。

「概して離婚後は、“一人で懸命にやっている”という同情も集まり、男性より女性のタレントの方が仕事につながりやすい。起用する側も“離婚後初”という冠が付くから使いたいと考えます。世間の女性の共感も得た加藤は、演技に深みが出て仕事の幅も広がるのではないでしょうか」（同）

昨秋のドラマ主演や年初のインタビューも、すべては離婚後への布石だったと考えれば合点がいくのだ。

