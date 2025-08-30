岡本が3番でスタメン

■阪神 ー 巨人（30日・甲子園）

驚きのオーダーにざわついた。巨人は30日、甲子園での阪神戦に臨む。この日4番に座ったのは、岸田行倫捕手。プロ初の4番として出場することになり、「見間違いかと思った」「阿部監督、面白いことするな！」とファンも注目している。

巨人の4番と言えば、絶対的存在の岡本和真内野手が座ってきた。今季は5月に守備で左肘を負傷して離脱したが、8月の復帰後は“定位置”に戻り、22〜23日には2試合連発を放つなど、12試合で打率.279、3本塁打、OPS.925と好成績。前日の同カードでも3安打の活躍だった。

そして、岡本に代わって“新4番”を務めるのは、進境著しい28歳捕手の岸田となった。今季は64試合に出場し、打率.278、6本塁打30打点、OPS.731をマーク。特に阪神戦では10試合で打率.320と得意にしている。岡本は3番で先発する。

とはいえ、さすがの巨人ファンも「4番・岸田」に驚きを隠せなかったようだ。スタメンが発表されると、「きっしー四番かよww」「スタメン見てビックリした笑笑」「新鮮なスタメン！」「3番岡本4番岸田ちょっと楽しみ」「いい感じがする」などとSNS上ではコメントが殺到した。ちなみに、岡本離脱後には吉川尚輝内野手、トレイ・キャベッジ外野手、大城卓三捕手、増田陸内野手が4番を務めた。（Full-Count編集部）