TBS井上貴博アナウンサー（41）が30日、同局ラジオ「井上貴博 土曜日の『あ』」（土曜後1・00）に生出演。異例の呼びかけを行った。

この日は大阪・関西万博会場内にあるスタジオから生放送。井上アナは冒頭、万博会場の暑さと熱気を伝え「この暑さに追い打ちをかける事態が発生しまして」と切り出し「今日の朝方4時くらいかな。私の泊っているホテルの部屋のエアコンが壊れました」と明かした。

明け方、ガタガタという音で目覚めたと言い「その時にはもう汗かいてて、なんだろうと思って見たらエアコンが止まってるの」。リモコンのボタンを片っ端から押すなどするも動かず。フロントに電話するか悩んだが「ちょっと時間かかるだろうし、我慢するかと思って。でも汗止まらないし、寝たのか寝てないのか…」と苦悶の時間を振り返った。

その後、チェックアウトでフロントに向かった際に故障を伝えようとしたが「従業員の方、開口一番で“井上さん見てます”って言ってくださって。知ってくださってる！ってテンション上がっちゃって」。従業員と会話が弾み大盛り上がりしたといい「“仕事終わったらラジオ聞きます。気を付けていってらっしいませ”ってなって。エアコンの件お伝えするの忘れちゃった」と告白した。

続けて「この放送を聞いてくださると思うので。業務連絡なんですけど、私が泊ってた部屋、エアコン壊れてますんで、ちょっとご対応のほどお願いいたします」と笑いながら異例の呼びかけを行いスタジオを盛り上げた。