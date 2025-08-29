野球部員による暴力行為が発覚し夏の全国高等学校野球選手権大会を途中辞退した屈指の強豪・広陵高校。事態は監督退任に発展し、今も波紋を広げている。同校の対応が問われるなか、ゴルフ界の名門校・沖学園高等学校（福岡県博多区）もある暴力問題で揺れていた──。【前後編の前編】

【写真】〈ゴルフ界の名門に暴力行為が発覚〉問題が起きた実際の男子寮内、保護者に配られた学長からのお詫び

「感謝の心」「素直な心」「奉仕の心」「懺悔の心」の四心を校訓とする沖学園。数多くのプロゴルファーを輩出し、OGには2021年に「JLPGAツアーチャンピオンシップ」で初優勝した三ヶ島かな選手（29）のほか、北田瑠衣選手（43）、福田真未選手（33）、後藤未有選手（24）などが名を連ねる。

同校硬式野球部は甲子園出場経験もあり、多くのプロ野球選手を送り出し、柔道部ほか全国レベルのクラブ活動が盛んだ。NEWSポストセブンが取材を進めると、各部の寮生たちが暮らす男子寮で暴力事案が起きていたことがわかった。寮内では、寮長A氏 の問題行為が繰り返され、複数の寮生らは“恐怖心”を抱えながら学校生活を送っていた。学校関係者が語る。

「問題が起きた男子寮は学校の敷地内にあり、野球部、柔道部、ゴルフ部など約20人の寮生が生活しています。8畳ほどの部屋で2名が生活し、食事などは広いリビングを利用します。

寮には寮長が常駐していて、寮生らとともに生活。以前は老夫婦が寮長と寮母を務めていましたが、2024年の秋頃に退職。変わって住み込みで寮長を務めることになったのがA氏で、彼は学校の部活動にも携わっていました」

前出・学校関係者は寮長A氏について「30代で身長175cmくらいで体格の良いスポーツマン風だった」と語り、その問題が発覚した経緯を明かした。

「今年の6月中旬に寮生がA氏から暴力行為を受けたことがきっかけで、A氏の 問題行為を学校が把握。その際、ほかの寮生たちもA氏から受けていた暴言や暴力被害を学校に伝えたそうです」

A氏から被害を受けた寮生のなかには、目元を縫うほどのケガを負った生徒がいたこともわかった。前出の学校関係者が続ける。

「2025年6月上旬、夜10時くらいに寮生たちが部活動を終えて寮に戻ると、部屋のエアコンの電源を切っていなかったことを理由にリビングで寮長から注意を受けたそうです。

そのときに、数名の寮生とテーブルで向かい合っていたA氏が突然、ステンレス製のコップを至近距離から投げつけ、そのコップが寮生1人の右目の横に直撃しました。寮生は流血するほどのケガでしたが、寮長は病院へも連れて行くこともなく、ほかの寮生が手当をして一夜を過ごしたそうです」（同前）

この寮生は翌日、右目付近に絆創膏をして登校。すると、異変に気づいた担任の教師が病院へ行くように伝えたという。

「寮生は目尻の部分が切れていました。数針縫うほどの傷で、病院では『顔面挫創』という診断を受けたそうです。 暴力を受けた寮生は当時、保護者に『夜に部活動で疲れて帰ってきて、寮の部屋で転んで机の角にぶつけたケガだった』と電話で説明したそうです。両親に心配をかけたくないとの思いからでしょうが、もしコップが目に直撃していたら失明していた可能性もあったかもしれません」（同前）

コップを投げられてケガをした 寮生の保護者が証言する。

「6月17日に学校の先生から電話があり、2週間前の息子のケガが“寮長による暴力”だったと説明を受けました。短い電話で謝罪もしていましたが、突然の話で頭が真っ白になりました。最初は学校の迅速な対応に信頼していたのですが、その後は経緯の説明もありません（8月27日現在）。誰がどのように調査をし、何が起きていたのかもわからず、不信感を感じています」

続編では、寮長A氏の処遇と現在、暴力事案発覚後に学校が寮生の保護者向けに配布した校長名義の文書、そして学校の回答などについて報じている。

（後編に続く）

