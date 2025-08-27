8月26日、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾がInstagramを更新。自身と妻の外出写真を掲載した週刊誌報道に対して異例のスタイルで抗議を行い、注目を集めている。

結婚相手の素性を明かさなかった藤森慎吾

藤森は2024年4月にハワイで挙式を挙げ、11月に第1子となる女子が誕生したものの、相手の素性は明かしていなかった。

今回、藤森は投稿で、ハワイの結婚式の華やかな写真を次々と公開。《最高にかわうぃー花嫁と娘でした》《両親も初ハワイに感動》と喜びを綴り、幸せな様子を披露した。

さらに、これまで顔を伏せてきた妻・古谷未寿城（ふるや・みずき）さんの姿を明らかにしたこともあり、反響は大きかった。

「みずきさんはヨガインストラクターを務め、2021年には著作『彼氏に愛されBODY』も出版しています。24年にはAmazonプライムビデオで配信された恋愛リアリティ番組『ラブトランジットシーズン2』にも出演。番組ではサバサバとしたキャラクターで知られました。これまでもみずきさんが、藤森さんのお相手なのではと取り沙汰されてきましたが、今回、正式に明らかになった形です」（芸能ジャーナリスト、以下同）

藤森は投稿で《お写真是非最後までご覧ください…》とつづり、最後に添えられたのは週刊誌に撮られた夫婦の写真だった。

「投稿にはみずきさんの顔のアップ画像も含まれ、長い髪をかきあげながら藤森さんを見つめ、何かを訴えかけるような表情を浮かべています。『ラブトランジットシーズン2』で見せた“勝ち気”なキャラクターを彷彿とさせるものでした」

藤森はこの写真に『ブチギレた日』という曲をBGMに付け、当時の状況をユーモラスにつづった。週刊誌の記事では“仲睦まじい様子”と説明されていたが、実際の状況はかなり異なっていたようなのだ。

「藤森さんはこの写真について《デート中に先輩に呼ばれたからちょっと行ってきます！とクズな発言をして妻を怒らせた場面》と解説。さらに《外でわたしをキレさすなよ！！》と妻から釘を刺されたことも明かし、《それにしてもキレてますねー！！！ごめんなちゃーい！！》と茶化すなど、笑いに変えて発信していたのです。最後には《この写真の投稿許可をくれた妻の寛大さに感謝》と結び、温かい夫婦関係を印象づけました」

SNS上には藤森を称賛する声

このやりとりにXやInstagramでは《全部晒すのを許可して下さった奥さま、本当に懐が大きいと思います》と、みずきさんを評価する声とともに、藤森を称賛する声も相次いでいる。

《どうせ出るなら先に自分から出しますの流れだったん？ だとしたら全然やってることチャラくない笑》

《大切な誰かを守る時の藤森さんは、なるべく誰も傷つけずスマートな対応をいつもされていて感動》

かつて藤森は“チャラ男”キャラでブレイクを果たしたが、一方で“軽薄”な印象も付いてしまった。だが、今回の投稿はそのイメージを刷新したと語るのは放送作家だ。

「明るいキャラクターは残しながら、ユーモアを交えつつ記事に“苦言”を呈するスタイルは藤森さんならではものでしょう。チャラさを武器にしつつも、家庭を守る夫としての存在感も見せています。これまで、芸能人や著名人にとってプライベートを晒されるような報道に対しては沈黙を守るか不快感を示すの“二択”でしたが、藤森さんは新しいスタイルを生み出しましたとも言えます。この件はバラエティ番組でも話題になるでしょうし、藤森さんとみずきさんの好感度、知名度ともに“爆アゲ”となりました」

今回見せた藤森の対応は、まさに“武勇伝”として語り継がれるレベルのものだったようだ。