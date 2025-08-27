お兄ちゃんのことが大好きな柴犬さん。専用の食器を置いただけで帰省を察知したようで…？その後の微笑ましい光景は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で223.8万回再生を突破。「愛が溢れてる」「お兄ちゃん幸せ者！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『結婚して実家を離れた兄』が夕飯を食べに帰省予定→食器を準備してたら、犬が…】

食器を置いただけで…お兄ちゃんの帰省を察知！

Instagramアカウント「koharumama0308」に投稿されたのは、豆柴の「小春」ちゃんと「小太郎」くんの可愛すぎるお姿。この日は、結婚してお家を離れたお兄ちゃんが夕ご飯を食べに帰ってくる日なんだとか。

お母さんがお兄ちゃんのお箸とコップをテーブルに置いただけなのに『お兄ちゃん来るんだ！』と察知し、様子を見に窓へと走って行ったという小春ちゃん。一緒に暮らしていたときのことを覚えているのでしょうか…！？ワンコの賢さには驚くばかりです。

感情表現が豊かな小春ちゃんは、何度も窓から確認したり、お母さんに『まだぁ？』と聞いたりと、ソワソワ待ちきれない模様。控えめな小太郎くんは喜びを抑えながらジッと待っていたといいます。

早く早く！お兄ちゃんが待ちきれません

お兄ちゃんがきたことに気付くと2匹ともリビングの扉前でスタンバイ！小春ちゃんは尻尾をブンブン！玄関から目が離せない様子。

対して小春ちゃんに遠慮気味な小太郎くんも、その場でクルクルと回り興奮を抑えきれなかったとか。アピールの仕方は異なりますが、2匹ともお兄ちゃんに会いたい気持ちが伝わる微笑ましい光景が広がっていたといいます。

熱烈歓迎にホッコリ♡

いざ扉が開き待ちに待ったお兄ちゃんの登場です。小春ちゃんも小太郎くんも嬉しすぎてパニック！感情がストレートな小春ちゃんはお兄ちゃんに何度もアタックするのに対し、小太郎くんは一歩下がったところでお耳を倒してお出迎え…！

あまりに嬉しそうな2匹の様子には思わず涙腺が緩んでしまうほど。ワンコたちをこれ以上興奮させないよう、ゆっくりと部屋に入ってくるお兄ちゃんも優しい限りです。こんなに愛されているお兄ちゃんは世界一の幸せ者かもしれませんね♡

この投稿には「可愛くて何回も見ちゃいます」「食器で分かるなんてスゴイ！」「幸せのおすそ分けをありがとう」などのコメントが寄せられました。ワンコって何でこんなに一途で健気なのでしょう…！

小春ちゃんと小太郎くんは、お兄ちゃんのお嫁さんとお子さんのことも大好きなようで…？可愛いお出迎えの様子は、Instagramアカウント「koharumama0308」からチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「koharumama0308」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております