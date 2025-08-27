お笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良（43）が27日までに、「極楽とんぼ」山本圭壱（57）のYouTubeチャンネルに出演。離婚理由について語った。

15年2月に一般女性と結婚した川島は、先月22日にYouTubeチャンネルで離婚を発表。同時に相方の金田哲が結婚を発表したことが話題を呼んだ。

川島は動画内で山本に「離婚しました」と改めて報告。山本が「まあ別々の道をっていうことですよね」と聞くと、「そうですね」とうなずき、「相方もめでたく結婚ということで、同時発表が前代未聞らしくて新しい言葉が生まれたらしく。プラマイゼロ婚っていう」と笑いを誘った。

川島の住まいは変わっていないといい、「大丈夫なの？」と気遣った山本に対し「寂しい。誰もいない家に一人」と吐露。「そろそろ引っ越さなきゃなと思ってます。やっぱつらいというか。思い出しちゃいますね、まだ子供のおもちゃとかちょこちょこあったりするので」と明かした。

さらに離婚理由については「分からないです。あんまり多くは語れないけど、離婚理由自体があんまりないというか」としたが、「向こうは多分いっぱいあると思う。僕にとってはない。浮気とか借金とかでもない、もう僕の人間性です」と話した。

一方で離婚後の元妻との関係は「良好」といい、友人を交えて元妻、2人の子供と静岡へ旅行に行くことも告白。「めちゃめちゃずっと喧嘩してるってわけでもないですよ」と明かしていた。