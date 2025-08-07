ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「はんにゃ.」川島章良に、元妻が反撃開始？ワンオペ育児だったとの… はんにゃ. エンタメ・芸能ニュース 川島章良（川島ofレジェンド） ゴシップ 日刊ゲンダイDIGITAL 「はんにゃ.」川島章良に、元妻が反撃開始？ワンオペ育児だったとの指摘も 2025年8月7日 9時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 川島章良の元妻による過去の告白が注目を集めていると、ゲンダイが報じた 元妻は離婚後のブログで約2年前から5歳長男の発達の相談に行っていると告白 これを受け、離婚前もワンオペ育児だったのではと同情の声が上がっている 記事を読む おすすめ記事 中居正広氏に新事実報道！全否定した“性暴力”の中身…代理人弁護士は「出所不明」と一蹴 2025年8月7日 10時55分 中居正広、元フジアナへの「性暴力の全貌」報道で絶たれた “名誉回復” の希望「これが決定打かな」ネット震撼 2025年8月6日 16時12分 高畑充希起用に批判の声は“見出し”のせいで勘違いか、新海誠監督は「作っておいて良かった」 2025年8月6日 18時0分 「香典が遺族に渡ってない」中山美穂（享年54）「お別れの会」で起きていた“深刻トラブル”《妹・忍は取材に…》 2025年8月7日 7時0分 河合郁人、木村拓哉を“軽すぎる”扱いで批判殺到、元TBSプロデューサーも苦言「いかがなものか」 2025年8月6日 18時0分