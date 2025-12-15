お笑いコンビ・はんにゃ.の川島章良（43歳）が、12月12日に放送されたバラエティ番組「しくじり先生俺みたいになるな!!」（ABEMA）に出演。“売上は月240万円”“予約2か月待ち”という大人気の寿司職人に転身していたことが明かされ、スタジオは騒然となった。番組は今回、お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が登壇し、2025年に芸人界で起きていた事件やトラブルなど、芸能メディアでは報じられない「芸人ニュース」を一挙