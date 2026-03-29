かつて人気芸人だった人物が今、寿司職人としてカウンターに立っている。2000年代後半、お笑いのショートネタブームの中心で、テレビに引っ張りだこだったお笑いコンビ「はんにゃ.」のツッコミ担当・川島章良氏（44歳）だ。川島氏は、がんを経験するなど人生の荒波を経て、間借りという形で寿司店を始動させた。転身への思いと苦労、紆余曲折の人生を川島氏が回顧する。◆寿司店なら「芸人のスキル」が生きるーー恵比寿で「鮨 川し