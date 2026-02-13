はんにゃ.・金田哲（C）oricon ME inc.オリコンニュース

はんにゃ.金田哲、埋蔵金目当てで山梨へ移住「破天荒すぎる」の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • はんにゃ.金田哲が13日、山梨へ移住したことをインスタで報告した
  • 移住の理由は「『プリンセス天功埋蔵金』です」と説明
  • 埋蔵金目当ての移住に「破天荒すぎる」などの声が寄せられた
記事を読む

おすすめ記事

  • 「ファッションセンターしまむら」の店舗外観（しまむら提供）
    「しまむらの喪服」に助けられた女性が続々　急な葬儀や体型の変化にも「助かった」「買いに走った」「前ファスナー着やすい」 2026年2月13日 11時40分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    ファンの女子中学生にわいせつ行為か　連絡先渡す交換条件に裸の写真も要求　元歌手の男を逮捕　警視庁 2026年2月13日 10時53分
  • サイゼリヤ （C）ORICON NewS inc.
    サイゼリヤ、春のグランドメニュー改定　野菜をプラスしてバランスの良い食事を 2026年2月13日 10時5分
  • 「介護は我慢大会じゃない」現役介護士が特養暴行事件に警鐘 “追い込まれる現場”の現実
    「介護は我慢大会じゃない」現役介護士が特養暴行事件に警鐘 “追い込まれる現場”の現実 2026年2月13日 16時11分
  • 元国際線客室乗務員でニューヨークで出産した倉本美香さんの長女は両眼球がないなど多くの障がいがあった。3歳のお正月に千璃ちゃんと美香さん
    目と鼻がなく“肉の塊”のような姿で生まれた長女　屋上から一緒に飛び降りようと思ったこともあるけれど、必死に生きて、22年の今 2026年2月13日 7時15分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. しまむらの喪服は神 女性を救う
    2. 2. 中学生にわいせつ? 元歌手逮捕
    3. 3. サイゼ 春のメニュー改定を発表
    4. 4. 「介護は我慢大会じゃない」警鐘
    5. 5. 両目なく誕生した娘 22歳の現在
    6. 6. 異例の声明文 松岡昌宏の思い
    7. 7. 参政党支持者と誤認され暴行被害
    8. 8. 娘からは「トト」木村が由来説明
    9. 9. アパG創業者 元谷外志雄さん死去
    10. 10. 中道新代表に辛辣「中身がない」
    1. 11. ノジマ 初任給40万円に引き上げ
    2. 12. 浜田雅功 水ダウで見せた異変
    3. 13. ドーピング検査で陽性も五輪出場
    4. 14. 運転手の約4%が任意保険に未加入
    5. 15. 五輪限定 ピカチュウバッジ人気
    6. 16. 高梨沙羅への「失礼質問」物議
    7. 17. 「ポムポムすぎるよ展」開催へ
    8. 18. 国分謝罪「中居氏も謝罪すべき」
    9. 19. ファイナルコール炎上 全面謝罪
    10. 20. アルツハイマー招く「NG習慣」
    1. 1. 中学生にわいせつ? 元歌手逮捕
    2. 2. 「介護は我慢大会じゃない」警鐘
    3. 3. 参政党支持者と誤認され暴行被害
    4. 4. 未収金1億1635万円 市が債権放棄
    5. 5. 映画ドラえもん 異例の注意喚起
    6. 6. 「うわあ！…小屋が落ちるぞ」地下鉄建設現場で大規模陥没　大量の水…慌てて逃げる作業員　前日に漏水発見　中国・上海
    7. 7. 遺伝子治療薬 3億円で保険適用
    8. 8. 成田空港線 一部複々線化を検討
    9. 9. 網走市議 衆院選で二重投票試み
    10. 10. 飲酒運転で3人死亡 懲役20年判決
    1. 11. 徳之島殺害 妻と心中図ったか
    2. 12. 闇サイト殺人 忘れてほしくない
    3. 13. 八方ふさがりか 中国経済の実態
    4. 14. 虫歯の子の割合が「過去最少」に
    5. 15. 武蔵小杉病院 約1万人の情報漏洩
    6. 16. 福岡の公園 男性が下半身露出か
    7. 17. AI動画拡散めぐり事案の改善指示
    8. 18. 岩屋氏 新グループの発足に意欲
    9. 19. 【独自】父親が運転手らを提訴へ　損害賠償は数億円規模　無免許運転で逮捕も…　女児タイヤ直撃
    10. 20. 高市首相「愛子天皇」を実現か
    1. 1. 小島よしおが語る「至福の時間」
    2. 2. 石破氏 食料品の消費減税に懸念
    3. 3. 大小便禁止 巨大雑居ビルの内情
    4. 4. 中道の党名変更 代表が否定的
    5. 5. 「ポスト安倍」 岸田氏は脱落か
    6. 6. 当選の立憲議員「ヤギ」巡り波紋
    7. 7. 女子トイレなし うどん店が炎上
    8. 8. 愛子さまの「真似したい」仕草
    9. 9. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
    10. 10. 「政界失楽園の人か」思い出す声
    1. 11. 悲痛な留守電 変わり果てた母
    2. 12. パナソニック公式社章 高額転売
    3. 13. 小野田氏は「噛み付いてばかり」
    4. 14. 沖縄知事「結果は残念」　オール沖縄支援候補が全敗
    5. 15. エプスタイン文書に日本人の実名
    6. 16. 市議が「金おろせ」 逮捕の理由
    7. 17. 「泣き方おかしい」心疾患が判明
    8. 18. 立憲・高市追及メンバー14人壊滅
    9. 19. 2024年立憲代表選が「分かれ道」
    10. 20. 永田町を去る小沢氏 後輩に激励
    1. 1. これぞアメリカ 産院の夕食注目
    2. 2. 台湾を武力統一で「次は日本」
    3. 3. 中国、日本の船長逮捕を批判せず
    4. 4. ルーブル職員ら チケ詐欺で拘束
    5. 5. 歴史家メドベージェフさん死去
    6. 6. 中国でデスノに高市首相の名書く
    7. 7. 「遺体煮込む」日本の常識を覆す
    8. 8. 韓国大失態 金獲得の生中継逃す
    9. 9. K-POPスター撮影 崖に観光客殺到
    10. 10. アルツハイマー 発症防ぐ遺伝子
    1. 11. 警官退職→NZ移住後に役立った技
    2. 12. イケメン過ぎて日本もメロメロ？韓国の美形フィギュア男子が話題沸騰　子役やモデルで活躍の24歳
    3. 13. 正恩氏が突き進む 限界と自滅
    4. 14. スタート3度やり直しの末に中国選手が失格、中国ネット不満「はめられた」
    5. 15. PayPay 米に新規株式公開を申請
    6. 16. 「そっ…」手をつないでと必死にせがむ犬（動画）
    7. 17. 日本最大級の遊郭の建物が今も150軒以上残る「飛田新地」に行ってきました
    8. 18. 2012年クリスマス玩具、男児は仮面ライダーが上位＝GfK調べ
    9. 19. 中国眼球くりぬき事件で被害の男児に義眼、深センの病院で手術
    10. 20. 超危険なハーネスなしバンジー、男性に抱きつき命知らずのダイブ。
    1. 1. ノジマ 初任給40万円に引き上げ
    2. 2. 不適切会計 209億円の影響確認
    3. 3. 移動式オービスの恐るべき性能
    4. 4. アパホテルグループ創業者 死去
    5. 5. 確定申告で誤記入 何が起きる?
    6. 6. ビール大手3社の決算出そろう
    7. 7. セブン おにぎりなど値上げ開始
    8. 8. 交通系ICただ使うだけでは損
    9. 9. 電通グループ 過去最大の赤字
    10. 10. スーパーのコメ価格、4204円に
    1. 11. 松屋「鬼辛カレー」をコラボ再現
    2. 12. 日産の買い手の最終候補に中国
    3. 13. 意外と知らないイオンペイの進化
    4. 14. 楽天の赤字が1778億円に 7年連続
    5. 15. アンナミラーズ 3年半ぶりに復活
    6. 16. ミュージックマイン代表が死去
    7. 17. 【新興国通貨】ドル人民元反発＝中国人民元
    8. 18. 京成、新型特急で複々線化検討
    9. 19. 壮絶すぎるイクメン、家族を再生
    10. 20. お金持ちの人数、職業、タイプ分け　−資産10億級 極上リッチの鉄則【1. 正体】
    1. 1. Type-Cを有線LAN化 変換ケーブル
    2. 2. 世界に拡大"アバター"変身アプリ
    3. 3. [Point of View]Vol.64 Autodesk University Japan 2014開催！
    4. 4. SIMフリースマホ「HTC Desire EYE」を使ってみた！初期設定やプリインアプリ、ホームアプリなどのかゆいところに手が届く基本機能を紹介【レビュー】
    5. 5. iPhone SEに換えるべき理由3つ
    6. 6. 「iPhoneケース」でWi-Fiを強化
    7. 7. iPhone SEに向いている人とは
    8. 8. iPhone 7 マイナーチェンジのみ?
    9. 9. 「シロカ　電気圧力鍋 クックマイスター」だけで1週間の夕飯を作ってみた
    10. 10. 【トークセッション書き起こし】Videographer′s Night@京都トークセッション伊納達也氏「ビデオグラファーが生まれた背景と今後の活躍の場」
    1. 11. ビクターブランドが復活! ヘッドホン聴取の悩みを解決する新技術「EXOFIELD」にも期待
    2. 12. スマホを使ってどこにいても来客者に応答できるドアベル付カメラ「Nest Hello」
    3. 13. MVNOで極上の通信ライフを――nuroモバイルが「Xperia XZ Premium」×「専用帯域」で新機軸を展開!
    4. 14. 既存の線路の上を飛ぶように走る!? 新しい「リニアモーターカー」、イタリアのスタートアップが開発中
    5. 15. 迷犬「ダンテ」のモデルは死者の国への案内犬だった！？　『リメンバー・ミー』ボーナス＆本編映像を独占解禁
    6. 16. iPhoneXとSEが秋に販売終了か
    7. 17. アマゾンによる7億ドルのキャリア支援プログラムは、米国の労働者の「光」となれるか？
    8. 18. 「TikTok」反中動画を検閲か
    9. 19. Amazon DSP 、初の アドフラウド に「全額補償」で対応：日本の広告主で 数百万円クラスも
    10. 20. 「笑い半分、勉強半分」事業承継の落語調セミナー
    1. 1. ドーピング検査で陽性も五輪出場
    2. 2. 五輪限定 ピカチュウバッジ人気
    3. 3. 五輪 まどマギの衣装を着用願望
    4. 4. 野球強豪校でわいせつ動画送信か
    5. 5. モーグルの結果「納得できない」
    6. 6. 五輪で疑惑の審判に「前科」判明
    7. 7. 日本勢最上位の2位 戸塚優斗の今
    8. 8. 五輪メダリスト「浮気」を白状
    9. 9. 五輪選手へのSNS中傷 想定以上
    10. 10. メダルが…中国選手の妨害に激高
    1. 11. 待って カーリング日本戦で珍事
    2. 12. フワちゃんが8戦目で初の白星
    3. 13. 不正防止 日の丸飛行隊に追い風?
    4. 14. 平野歩夢の強行出場に観衆沸く
    5. 15. 高梨 メダル直後発した2人の名前
    6. 16. 平野歩夢の顔に覚えた「違和感」
    7. 17. 五輪で失神…中国女子の安否判明
    8. 18. 「戦死ヘルメット」ウ選手が失格
    9. 19. 冷酷裁定に「世界の恥さらしだ」
    10. 20. 今が一番難しい「ブライトン」
    1. 1. 異例の声明文 松岡昌宏の思い
    2. 2. アパG創業者 元谷外志雄さん死去
    3. 3. 娘からは「トト」木村が由来説明
    4. 4. 中道新代表に辛辣「中身がない」
    5. 5. 浜田雅功 水ダウで見せた異変
    6. 6. 高梨沙羅への「失礼質問」物議
    7. 7. ファイナルコール炎上 全面謝罪
    8. 8. 国分謝罪「中居氏も謝罪すべき」
    9. 9. 井口浩之 喫煙者へ強烈な皮肉
    10. 10. tuki. 快進撃 業界関係者が驚き
    1. 11. はんにゃ金田 移住理由は埋蔵金
    2. 12. 銭湯で「濡れ衣」楽しんごが怒り
    3. 13. 矢部浩之 ネットで詐欺被害に
    4. 14. SUPER EIGHT 安田章大が初めて企画から参加　のんとのW主演映画『平行と垂直』8月28日公開
    5. 15. 1カ月間鶏胸肉だけ 衝撃の結末
    6. 16. 木村拓哉とのシーンでまさかのNG
    7. 17. 辞めてほしい女性議員 1位断トツ
    8. 18. 「ミヤネ屋」慰留を断った理由
    9. 19. 太田光&高市首相の動画 消される
    10. 20. 離婚から1カ月半 ヒカルに新恋人
    1. 1. しまむらの喪服は神 女性を救う
    2. 2. 両目なく誕生した娘 22歳の現在
    3. 3. 「ポムポムすぎるよ展」開催へ
    4. 4. 復讐? 息子の婚約者に父は冷や汗
    5. 5. 孫の名付け口出す義母 案も否定
    6. 6. 1日の消費カロリー上げる朝習慣
    7. 7. まるで親子 飼い主と甘える猫
    8. 8. 脂肪を燃焼し尽くす鬼のプランク
    9. 9. ピクサーの世界展 日本初上陸へ
    10. 10. 「裸だし、もう切実よ」苦肉の策
    1. 11. ぼる塾田辺絶賛 おすすめチョコ
    2. 12. MAZZEL・RYUKI×EIKI「今年は『紅白歌合戦』に出場することが目標です！」
    3. 13. 「首が老ける人」やっていること
    4. 14. 「浮気調査」ヨガ終わりに女性と
    5. 15. 「差し色コーデ難しい」→ 諦めないで！【しまむら】1点投入でシャレる♡「配色トップス」
    6. 16. 【動画】鬼才ラース・フォン・トリアー最新作『ニンフォマニアック』公開 - 主演シャルロット・ゲンズブール
    7. 17. シャネルの新しいバレリーナシューズ、2017春夏コレクションのフレッシュなカラーで登場
    8. 18. ヘアクリップの種類をまとめました♡あなたのおしゃれの幅がグンと広がる
    9. 19. まるで『千と千尋の神隠し』？ 昭和レトロな趣溢れる岩手の文化遺産〈鉛温泉 藤三旅館〉に泊まりたい！
    10. 20. 冷蔵庫にマグネットを貼るのは風水的にNG　その理由は？