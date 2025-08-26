日本未進出の中国発「CHAGEE」その味は？ “スターバックス越え”目指すティーブランド
中国本土ほかアジアで今、「CHAGEE」（チャジー）というティーブランドが大人気。ただ、2025年7月現在、日本にはまだ店舗はない。
そのチャジーを、中国・上海で体験。日本の直行便も多い、上海浦東空港の第2ターミナルに店舗がある（第1ターミナルの一般エリアにはないので注意）
チャジーは、中国発のお茶ブランド。2017年、中国南西部の雲南省昆明市で創業した。中国国内に6000店舗以上、また、香港やシンガポールなどにも店舗がある。将来的に「東洋のスターバックス」を目指しているとも言われる。
漢字名は京劇の「霸王別姫」 (バワンビエシー、はおうべっき)で、ブランド名もこれから由来したという。ブランドロゴも、よく見ると京劇風で、華旦劇（広東オペラ）の俳優をモチーフにしているとのこと。
チャジーの定番ドリンクは、ミルクティー。お茶の香りに新鮮な牛乳が絶妙にマッチし、独特の味わいが若者を中心に大人気という。特に人気は「Fresh Milk Tea」（原叶鮮奶茶）や「伯牙绝弦」（ジャスミンミルクティー）など。
その他、ブラックティーやフルーティーなどもある。どれも「お茶がまず美味しい」のが特徴。値段は、1杯300円程度からで、スターバックスなどより安い。
チャゲーが人気であるもう1つの理由は、商品パッケージの洗練されたデザイン。まるで高級ブランドのようにも見える。
カップや袋など、とても写真映えする。思わずSNSに投稿したくなる。
グッズもおしゃれ。日本未進出なだけに、お土産にも最適。
中国本土以外だと、シンガポール、マレーシア、タイなどに店舗がある。旅行ついでに、日本未進出のミルクティーを試してみてはいかがだろうか。
CHAGEE
https://chagee.com.sg/（シンガポール）
https://chagee.com.my/（マレーシア）
（Written by AS）
