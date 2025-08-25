この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【気になるよね】Googleのスマホ「 Pixel 10シリーズ」を速報でお届けします。なお、詳しいレビューは後日公開予定です

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【気になるよね】Googleのスマホ『Pixel 10シリーズ』を速報でお届けします。なお、詳しいレビューは後日公開予定です」では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、Googleの新型スマートフォン「Pixel 10シリーズ」について超速報を届けている。



戸田氏は製品を実際に目にし、「見た目の大きな変化はありませんでした」と外観について冷静な印象を述べたうえで、「質感もともとすごくいいので、とてもいいデバイスだと思います」と評価。その一方で、ディスプレイやスペック、価格に至るまで、細かなポイントを網羅的に紹介している。



今回のPixel 10シリーズでは、特に本格化したワイヤレス充電機能に注目。「ケースなしで、ワイヤレス充電。磁石にくっつけてできてますよね。これはすごいなと思いました。本体に磁石内蔵…Androidスマートフォンではこれ初めてですかね」と興奮気味だ。Pixel 10/10 Proが最大15W、10 Pro XLが25W対応で、「ワイヤレス充電がもう本格的に、もうワイヤレスでいいかなと思えるぐらいの急速充電」と絶賛した。



もうひとつの目玉がカメラ性能で、「なんとですね、ズームが最大100倍になりました。これProシリーズだけです」と100倍ズームを大きくアピール。「AIを使った超解像ズームで100倍でも結構ズームできてました。30倍、50倍ぐらいはもう全然本当に使えます」と、実用範囲の高さを強調。さらにAIが撮影アドバイスをくれる「カメラコーチ」機能なども触れ、「これなかなかいいなというふうに思いました」と評価した。



新しいGoogle Tensor G5チップの性能については、「ここに関しては、僕自分でベンチマーク取ってから評価したい」としつつも、「相当速くなってないとがっかりですよね」と、性能向上への期待を示した。



価格も据え置き気味に見えるが、8月21日から9月8日までの下取りキャンペーンも案内。「iPhoneとか、前のモデルのPixelから乗り換えると、かなり手頃な価格になるのでは」と述べ、「シェアをすごく増やしたいんじゃないかな」と市場拡大への意欲を推察している。



締めくくりとして「今回は速報なので、詳しいレビューは今後の動画でお届けします」とあらためて伝えた。