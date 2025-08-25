JR東日本千葉支社などは25日、サッカーJリーグ「ジェフユナイテッド市原・千葉」のアウェイ戦を応援するサポーター向けの特別ツアーを発売すると発表しました。

10月19日にケーズデンキスタジアム水戸で開催される水戸ホーリーホック戦にあわせ、蘇我駅からスタジアム最寄り駅まで乗り換えなしの臨時列車「ジェフユナイテッド市原・千葉サポータートレイン Victory Ale号」を運行。車内では現役選手による特別車内放送やOBとの交流会など、試合前から盛り上がる特別なおもてなしも実施するということです。

使用車両はE653系7両編成（予定）。ツアーの往路は蘇我駅 10:24発 → 西船橋駅 10:53発 → 赤塚駅 12:59着 → 水戸駅 13:12着。復路は赤塚駅 19:33発 → 西船橋駅 21:45着→ 蘇我駅 22:07着予定。車内販売はありません。

ツアー詳細と申込方法

出発日は2025年10月19日。旅行代金は普通車利用プラン11,000円 (こども 7,000円)、グリーン車利用プラン17,000円 (こども 11,000円)、普通車窓側確約プラン17,000円 (こども設定なし)。旅行代金に往復JR乗車券（指定席）、幕の内弁当（復路）、車内抽選会参加券、オリジナルヘッドレストカバー、選手直筆サイン入り色紙が含まれます。観戦チケットおよび、最寄り駅からスタジアム間の交通費は旅行代金に含まれていないため、各自で手配する必要があります。

発売は2025年8月26日14時から。JR東日本びゅうツーリズム&セールスの「日本の旅、鉄道の旅」サイトにてインターネット限定で申込を受け付けます。

（E653系車両イメージ：PIXTA）

