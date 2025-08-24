この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館4階第2催会場で現在、映画「大長編 タローマン 万博大爆発」のポップアップショップ「鷲野デパート名品展」が開かれている。

「大長編 タローマン 万博大爆発」（8月22全国ロードショー）に登場するタローマンのぬいぐるみマスコットをはじめ、ソフビ人形、Tシャツ、トートバッグ、アクリルキーホルダー、映画ポスターなどを販売する。

営業時間は10時～20時（最終日は15時閉場）。9月1日まで。

