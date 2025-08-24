大阪・あべのハルカス近鉄本店で「大長編 タローマン 万博大爆発」ポップアップショップ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館4階第2催会場で現在、映画「大長編 タローマン 万博大爆発」のポップアップショップ「鷲野デパート名品展」が開かれている。
「大長編 タローマン 万博大爆発」（8月22全国ロードショー）に登場するタローマンのぬいぐるみマスコットをはじめ、ソフビ人形、Tシャツ、トートバッグ、アクリルキーホルダー、映画ポスターなどを販売する。
営業時間は10時～20時（最終日は15時閉場）。9月1日まで。
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/