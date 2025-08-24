Ý¯ºä46¡¢13th¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê¡õ2026Ç¯¤Ë¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù³«ºÅ·èÄê
Ý¯ºä46¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬8·î24Æü¤Ëµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢½ª±é¸å¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ÇÆÍÇ¡Î®¤ì¤¿±ÇÁü¤ÇÝ¯ºä46¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¤¬2025Ç¯10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£2026Ç¯4·î¤Ë¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù³«ºÅ·èÄê
Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤éÌó4¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢Á´11¸ø±é¤Ç26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸±ÇÁü¤Ë¤Æ¥°¥ëー¥×¤Î5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥¤¥Ö¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù¤¬2026Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²áµî¡¢¡Ø3rd YEAR ANNIVERSARAY LIVE¡Ù¡Ø4th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù¤ÏÀéÍÕ¸©¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥¤¥Ö¤Ï¡È¿·¤¿¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¡É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾ÜºÙ»þ´ü¤ä¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥Éー¥à¡¢µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå5days¸ø±é¤ò´Þ¤à¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò´°¿ë¤·¤¿Ý¯ºä46¡£2025Ç¯¤Î¸åÈ¾¤âÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.29 ON SALE
Ý¯ºä46 13th Single
