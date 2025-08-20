¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÀ¶¿åÎ´¹Ô¤¬µð¿ÍÆþÃÄ¸å¤Ë´¶¤¸¤¿ÉÔ°Â¡Ö²¿Ç¯¤Ç¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
TIM¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¡ßÀ¶¿åÎ´¹Ô
¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþ¤ê¡¢ÆþÃÄ¤·¤¿Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ê²Ì¤¿¤·¤¿À¶¿åÎ´¹Ô¤µ¤ó¤ËÆþÃÄÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢µÈÅÄ¡Ë¡¡Âç³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¥Á¡¼¥à¤¯¤é¤¤¤«¤éÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¶¿åÎ´¹Ô¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢À¶¿å¡Ë¡¡¤¤¤¯¤Ä¤«´ÆÆÄ¤Î¤È¤³¤í¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï½¢¿¦¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Í½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¤¢¤ì¤À¤±¡Ö¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìîµå¤ò¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¶¿å¡¡¼Â¤ÏÂç³Ø¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤«¤éÂç³Ø¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤â¡¢¹â¹»¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¡ÖÌîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö3°Ì¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡Çû¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¶¿å¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë3°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥×¥í¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¡£
µÈÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¹¥¤¤ÊµåÃÄ¤Ï¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¶¿å¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¤¢¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
À¶¿å¡¡À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤¬Åìµþ¤Èºë¶Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë±¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
À¶¿å¡¡¤Þ¤º¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤À¤³¦¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î´ÆÆÄ¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
À¶¿å¡¡¤Ï¤¤¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢Íî¹çÇîËþ¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íî¹ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬ÂæÆ¬¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤¤³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢¹ß·¹î¼Â¤µ¤ó¤ÏÏ¢Â³»î¹ç½Ð¾ìÃæ¡£ËÍ¤Ï³°Ìî¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤¬°ìÈÖ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡©
À¶¿å¡¡¾¾ºäÂçÊå¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÔ°Â¤¬³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¡×¤È¡£¤¹¤´¤¤À¤³¦¤Ê¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¥×¥í°ì·³¤ÎÁª¼ê¤È¡¢Â¾¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡£
À¶¿å¡¡¤Þ¤ºÂÎ¤Ä¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸ü¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Æ°¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤ÎÀºÅÙ¤â¹â¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ç¤â¤Û¤Ü¥ß¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¸½¡¦¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÏÎÙ¤Î¾®¤µ¤¤µå¾ì¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬ºô±Û¤¨¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¡ÖÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¶¿å¡¡¤Ï¤¤¡¢»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤Ê¡¢²¿Ç¯¤Ç¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¤Ç¤â¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç2ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¶¿å¡¡µ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÃ¸¸ý·û¼£¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö²¼¤ò»È¤Ã¤Æ²ó¤ì²ó¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¸¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¼ê¤À¤±¤ÇÂÇ¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µÈÅÄ¡¡¤¨¤Ã¡¢Ã¸¸ý¤µ¤ó¤Ã¤Æ²¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡Ö¤ª¥±¥Ä¥×¥ê¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¶¿å¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯²ó¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏÂÎ¤ò²ó¤·¤¹¤®¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¼¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¡¢¼ê¤À¤±¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î´¶¤¸¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡Û
µÈÅÄ¡¡Æ±¤¸º¸ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¶¿å¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¾°æ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥Û¡¼¥à¥é¥ó20ËÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö20ËÜÂÇ¤ÄÁª¼ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£ÂÇµå¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç20ËÜ¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óÆþ¤Ã¤¿¤é40ËÜ¶á¤¯ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£38ËÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤³¤«¤éËèÇ¯40ËÜÁ°¸å¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë50ËÜ¤âÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¤Î²¿¤¬ÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¶¿å¡¡¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÂÎ¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤µ¤ÇÈôµ÷Î¥¤â½Ð¤»¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¡ÖÅö¤Æ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
À¶¿å¡¡¤½¤¦¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Íè¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£´é¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÇµå¤ÏÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë¡£ÀÅ¤«¤Ë¹½¤¨¤ÆÀÅ¤«¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç¤â¡ÖÂÇ¤Á¤¿¤¤ÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¸«Æ¨¤¹»þ¤âÀÅ¤«¡£Æ°¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¤À¤±¤¤¤¯¡£
µÈÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¶¿å¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
À¶¿å¡¡ËÍ¤Ï¡Ö¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥À¥á¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¤Ê¤¬¤é¸«Æ¨¤¹¥¿¥¤¥×¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¾¡¼¥ó¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯ÂÔ¤Æ¤ë¡£¤½¤³¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡Â¾¤Ë¾¾°æ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ï¡©
À¶¿å¡¡Íî¹ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Èô¤Ó¤Ä¤¤¤ÆÂÇ¤¿¤Ê¤¤¡£¹Åç¤ÎÁ°ÅÄÃÒÆÁ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¡£Æ±¤¸·Á¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¶âËÜÃÎ·û¤µ¤ó¤â¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡À¶¿å¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ä¡×¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤É¤³¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¶¿å¡¡¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ª¤«¤é¤Î¥é¥¤¥ó¡£¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤º¤é¤µ¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡¡Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¼±¤¹¤ë¾ì½ê¤â°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
À¶¿å¡¡¶ËÎÏ³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤±¤É¡¢°Õ¼±¤òÃÖ¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¡Û
µÈÅÄ¡¡ÂÐÀï¤·¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï¡©
À¶¿å¡¡»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£6Ç¯´Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£7Ç¯ÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½é¥Ò¥Ã¥È¡£¿ô»úÅª¤Ë¤Ï133¡Á134¥¥í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â®¤¯´¶¤¸¤ë¡£µå»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï18.44m¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢15¡Á16m¤«¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤«¤éÂ®¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡º¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±¦¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¶¿å¡¡±¦¤Ç¤â¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£150¥¥í½Ð¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â®¤¯¸«¤¨¤ë¡£WBCÁ°¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ÇËÜµ¤¥â¡¼¥É¤Î¾å¸¶¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡Âç³Ø½Ð¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ç20¾¡¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
À¶¿å¡¡ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡Â¾¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡©
À¶¿å¡¡Æ£Àîµå»ù¤¯¤ó¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢ÀÐ°æ°ìµ×¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êº¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¤«¡©
À¶¿å¡¡¤¤¤ä¡¢±¦¤âº¸¤â¹ç¤¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¦¤Ç¤â¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º¸¤Ç¤âÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ü´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃæÆü¤ÎÃæÎ¤ÆÆ»Ë¤µ¤ó¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç½éÅÐÈÄ¡¢½éÀèÈ¯¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÂÇÀÊÌÜ¤Î°õ¾Ý¤Ï¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÎ¤¤¯¤ó¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢Àª¤¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»¤Ç²¿ÂÇÀÊÎ©¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÂÇÀÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡¡º£ÅÙ¡¢ÃæÎ¤¤µ¤ó¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
À¶¿å¡¡º£¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
µÈÅÄ¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿À¶¿å¤µ¤ó¤È¡£
À¶¿å¡¡ËÍ¡¢²ñ¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤è¡£
µÈÅÄ¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚProfile¡Û
À¶¿åÎ´¹Ô¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤¿¤«¤æ¤¡Ë¡¿1973Ç¯10·î23Æü¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶è½Ð¿È¡£1995Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£2002Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£