米サンアントニオでの帰化式典で、星条旗を手に米国への忠誠の誓いに臨む女性/Eric Gay/AP

（ＣＮＮ）米当局は１９日、米国での居住または就労を申請する人は今後「反米主義」の有無について審査を受けると発表した。これにはソーシャルメディアのチェックも含まれるという。移民擁護団体や弁護士は、こうした規制強化に警戒感を抱いている。

米市民権・移民業務局（ＵＳＣＩＳ）の政策更新によると、入国管理官は申請者が「反米組織やテロ組織に関与したことがあるか」、あるいは「反ユダヤ主義活動の証拠があるか」を審査できるようになる。

トランプ政権は６月の時点で入国審査へのソーシャルメディアの審査を導入済みだが、今後は「反米活動」の調査も対象に含めるとしている。

これは、政権が手掛ける移民規制の厳格化に向けた最新の措置。他にも多くの施策により、移民や留学生の米国入国に歯止めが掛かる公算が大きい。

ＵＳＣＩＳの報道官は１９日の報道向け発表で、「国を軽蔑し、反米イデオロギーを推進する者に米国の恩恵を与えるべきではない」と述べた。

さらに、同局は「反米主義を根絶するための政策と手続きを実施し、可能な限り厳格な審査措置の執行を支援することに尽力している」と付け加えた。

今回の政策改定では「反米主義」の具体的な定義は示されておらず、「反ユダヤ主義テロ、反ユダヤ主義テロ組織、そして反ユダヤ主義イデオロギー」を支持する者が含まれるとだけ述べられている。

しかしＵＳＣＩＳは「反米」イデオロギーの例として、１９５２年の移民国籍法のある条項を挙げた。米国の移民に関する包括的な法的枠組みである同法のこの条項は、特定の人々の帰化を禁じている。これには様々な共産党の党員、「世界共産主義」を擁護する者、「あらゆる組織化された政府」に反対する資料を執筆または配布する者、そして武力や暴力によって米国政府を転覆させようとする者が含まれる。

この発表はたちまち混乱と懸念を招き、オンラインフォーラムでは「反米」とは何かという議論が巻き起こった。曖昧（あいまい）な表現と明確な定義の欠如により、真の脅威の有無にかかわらず、移民をさらに厳しく取り締まる権限を入国管理局職員に与えてしまうのではないかと懸念する声も多かった。

米掲示板サイト「レディット」の移民問題に関する投稿には、「最近のイラン攻撃に反対したり、ガザでの停戦に賛成したりすることが反米的、あるいは反ユダヤ的となるのか？」という意見が寄せられた。「もし個人的にトランプ大統領が好きではない、あるいは最近のサウスパークのエピソードに関する投稿をシェアしたらどうなるのか？ 当該のエピソードは彼（トランプ氏）とノーム（国土安全保障長官）を揶揄（やゆ）する内容だった」という意見もあった。

移民問題の専門家や弁護士も懸念を抱いている。

「（反米主義という）用語は移民法において前例がなく、その定義は完全にトランプ（政権）次第だ」と、米移民評議会の上級研究員、アーロン・ライクリンメルニック氏はＸ（旧ツイッター）への投稿で述べた。

同氏はさらに今回の動きについて、マッカーシズムを彷彿（ほうふつ）とさせると付け加えた。マッカーシズムとは、「赤狩り」として知られる１９５０年代の反共運動を指す。当時は共産主義とその米国社会への影響に対する国民のパニックが広がる中、当局が左翼の人物を訴追していた。

ヒューストン在住で移民問題を扱う弁護士のスティーブン・ブラウン氏も、いわゆる米国の価値観とは「一つの主観的な基準であり、移民国籍法にも規定はない」とＸ上で指摘した。