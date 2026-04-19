エネルギー輸送の要衝とされるホルムズ海峡は、いつ安全に航行できるようになるのか。写真は2018年12月撮影（写真：ロイター＝共同）2026年2月末の米国・イスラエルによるイラン攻撃を機に、ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態に陥り、日本のナフサ供給に深刻な影響が出ています。プラスチックや医療用品など私たちの生活に欠かせないあらゆる製品の原料となるナフサは、日本の輸入量の約6割を中東に依存しており、備蓄も原油と異なり