福岡県嘉麻市で3月、幼い姉妹2人が死亡した事件で、警察は4月22日午後、このうち4歳の長女を殺害した疑いで、母親を逮捕したと発表しました。 ■山木康聖記者「午前9時半です。今、嘉麻警察署に母親を乗せたとみられる車が入ってきました。」殺人の疑いで逮捕されたのは、住居不定のパート従業員、水沼南帆子容疑者（30）です。警察によりますと、水沼容疑者は3月10日、嘉麻市内にある施設の一室で、長女の二彩ちゃん（