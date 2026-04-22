テレビ番組に音楽効果をつける会社の元取締役の男が、自社が著作権を持つ楽曲を、番組で使用したとウソの報告をして日本音楽著作権協会（JASRAC）から楽曲の使用料600万円以上をだまし取ったとして逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、千葉県にあった音効会社「BONZO」で取締役を務めていた井上研一容疑者（59）です。捜査関係者によりますと井上容疑者は2019年、実際には、自分が音効の業務を担当していない番組で自社が