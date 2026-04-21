株式会社セブン-イレブン・ジャパンは4月21日より、YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）が手がけた麦茶『ONICHA』の販売を開始した。【写真】「麦茶の最適解でた」ヒカキンのライバル、“ワクワクする”神デザインのボトル「地味でワクワクしない」「退屈な飲み物」公式発表によると、「ONICHA」は“飲みもの”としての味や品質へのこだわりはもちろん、これまでの麦茶のイメージを覆す「楽しくワクワクする」体験を提供する新しい