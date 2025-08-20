【BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE MUSEUM】 9月2日 オープン予定 営業時間：9時～17時30分 住所：静岡県静岡市葵区長沼500-15 入場料 大人（13歳以上）：2,860円 小人：1,100円 未就学児：無料 ※当施設は完全予約制です。

BANDAI SPIRITSは、9月2日よりオープン予定のミュージアム「BANDAI HOBBY CENTER PLAMO DESIGN INDUSTRIAL INSTITUTE MUSEUM（BHC PDII MUSEUM）」の内部を公開した。

今回メディア向けに行なわれた内覧会にて「BHC PDII MUSEUM」内部が初お披露目され、歴代のガンダムや30MS、恐竜などの設定画や3D画像が展示されたエリアや、プラモデルを製造する工程を1から順に知ることができる展示や、「インサート成型」「スナップフィット」「インモールド成形」などの成形技術の展示、「デザイナーID」をかざすことで「モデリングデザイン」「カラーリングデザイン」「モールドデザイン」をそれぞれ体験できるコーナーなどが設けられている。

