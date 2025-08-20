横浜の奥村凌大

甲子園で行われている第107回全国高校野球は19日、準々決勝の4試合を行った。第3試合では横浜（神奈川）と県岐阜商（岐阜）が対戦。延長11回の死闘の末、県岐阜商が8-7でサヨナラ勝ちした。名試合になったが、9回一打サヨナラのピンチで横浜の二塁手・奥村凌大内野手（3年）が見せた好判断に衝撃が走っている。

4-4の9回裏、守る横浜は安打と失策で1死二、三塁のピンチを迎えた。県岐阜商のスクイズを本塁で刺しツーアウト。しかし一難去ってまた一難。その後2死満塁となった。ここで4番・坂口の打球は一、二塁間を襲った。セカンドの奥村凌は回り込んで捕球すると、迷わず二塁へ送球。フォースアウトとなり大ピンチを乗り切った。

この時、一、二塁間の当たりだったためファーストが捕りにいこうとしていた。瞬時に一塁のカバーを確認して、二塁に送球した好判断だった。

Xには「視野が広すぎて怖いレベル」「状況判断が半端ない」「これ高校生でやるんかよ、、」「横浜高校のセカンドえぐい」などの衝撃のコメントが寄せられた。



