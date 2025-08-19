山田優、小栗旬が交際時「私のマネージャーに『優と付き合いたいんですけど』って…」

モデルの山田優（41歳）が、8月18日に放送された恋愛番組「今日、好きになりました。夏休み編2025」（ABEMA）に出演。夫・小栗旬（42歳）と結婚前、交際を始める頃について、リアルな恋バナを披露した。、



「今日、好きになりました。」シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに、現役高校生たちを追った恋愛番組。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。スタジオゲストとして登場した山田は、NON STYLEの井上裕介らとともに、現役高校生たちの旅を見守った。



“高校生の恋”に胸キュンした山田は、スタジオで自身のリアルな恋バナを披露。「（夫の小栗旬が）私のマネージャーに『優と付き合いたいんですけど』って言ってくれて…」と語ると、スタジオからは「かっけえ〜！」の声が飛び交い、井上も大興奮した。