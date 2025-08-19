タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が8月19日、放送。今回は、テレビ初取材を受けるという食堂が登場します。

同食堂は、山口県下関市にあります。愛知県産の高級たまりしょうゆをベースに、ニンニク風味のごま油、食べるラー油などで味つけした「香味中華そば」（250円）、1本分のキュウリと、かんきつ果汁が入った自家製ダレが決め手となった「冷やし中華」（350円）、2種のオリーブオイルや蒸したタマネギ、シメジ、カッペリーニをあえた「ペペロンチーノ」（250円）などが人気。どのメニューも価格が安く、ウイスキー・焼酎といったアルコールは100円で提供しています。

味と価格のほか、店の大きな特徴となっているのが、全ての材料を一つ一つ計量器にのせ、しっかりと規定の量で調理を行っているところ。

番組では、味、価格、計量にこだわる店主の魅力に迫るほか、同食堂が激戦区への移転を決意する様も追います。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、「シソンヌ」の長谷川忍さん、「JO1」の白岩瑠姫さん、「櫻坂46」の大園玲さんと中嶋優月さんがゲスト出演します。

