この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

【まるで間違い探し】A面/B面のある隠れテラス付きメゾネット住宅を内見！というタイトルで、人気YouTuberのゆっくり不動産さんが動画を紹介。今回は千葉県流山市に建つ個性的すぎる集合住宅に注目し、設計を手がけたビーフンデザインの“変態建築”ぶりを徹底解説した。



本動画は「むむむな物件はいかに？」と、ズブズブな関係（本人談）の建築家・ビーフンデザインが手がける独創的な集合住宅を紹介。「外観からは倉庫のような雰囲気だけど、中に入ると想像もつかない空間」「同じようで全然違うA棟とB棟、これは間違い探しレベル」と、期待が高まる展開に。



A棟（今回内見）の特徴について、「ギザギザ屋根に白と木を基調とした内装」「広い土間玄関でバイクや自転車を趣味空間として活用できる」と絶賛。さらにA棟限定の“屋上テラス”には「はしごを登ってこの解放感！毎日“空が青いなぁ”と呟きたくなる」とテンションが上がる。一方B棟は階数が1つ多い3階建てで、「白いドアや防火素材の内装でA棟と雰囲気が全然違う」「屋根付きインナーテラスという大胆な違いが」と、間取りとデザインの奥深さを具体的に追う展開だ。



動画内でゆっくり不動産さんは、「なぜA棟は2階建てでB棟は3階建てなのか」「どうしてこんな大胆な設計が成立するのか」などをビーフンデザインさんに直撃。「郊外ならではの土地コストや千葉特有の建築ルールが理由」「40平米以上にすると税金が安くなる裏ワザが採用されている」など、不動産投資や建築好きにはたまらないマニアックな裏話も披露された。「デザインだけでなく税金や相続、法律も“変態的に”突き詰めてる」「変態のカバー範囲広すぎ」と驚きを隠せない様子にも注目だ。



最後は「個性的な物件の内見を続けていきたいという野望も」「ビーフンさんみたいに変態建築で街を面白くしたい」と今後への意気込みで締め、「次回も個性的な物件を紹介予定」「チャンネル登録もよろしくお願いします！」と呼びかけながら、遊び心満載で動画を締めくくった。