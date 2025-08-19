人気モデル・尾形沙耶香（４０）がスタイル抜群の水着姿を披露した。

１９日までにインスタグラムを更新し「４０歳の水着選び」と題して投稿。「年齢に囚（とら）われず、好きなモノを好きなように着ればいい。そうありたいと思う気持ちとは裏腹に、鏡に映った水着姿に違和感を抱くようになったのも事実」だという。「ときめくデザインと、今の心と身体にぴったりとフィットしたブランドに出逢えた事で、ほぼ毎日のように水着で過ごすタイでの暮らしが、益々（ますます）楽しくなっています」とつづり、お気に入りの一着を着こなした。

正面から見るとシンプルだが、背中の開き加減が絶妙で品がある。フォロワーは「美しいスタイルすごくお綺麗」「素敵すぎます」「綺麗」と絶賛した。

尾形は０１年にミスセブンティーンに選ばれ、ティーンのカリスマ的人気を誇った。卒業してからもＰＩＮＫＹ、ＣＬＡＳＳＹ．、Ｒａｙなどのファッション誌で活躍。プライベートでは１５年５月に遠距離恋愛を経て一般男性と結婚し、１６年６月に第１子長男、２０年３月に第２子次男を出産している。