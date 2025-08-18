家事をしたくない男性は世の中に一定数いるようです。家事が嫌だからといって、あらゆる言い訳をしたり開き直ってやらなかったりする人が自分の夫だったらと思うと、ゾッとしてしまいますよね。今回は、家事から逃げる夫の話をご紹介いたします。

家事を失敗して諦めさせる

「正直、男が家事をするメリットってなんなのかがわからずにいる俺。だって女の人のほうが、料理や掃除もうまいし気が利くじゃないですか？ だったら得意なほうがやればいい話だと思うんですよね。それなのに最近は『男も家事をしろ』『育休をとって子育てに専念しろ』とかいう風潮がバカバカしく思えて。だから俺は一切家事をしないし、今後子どもができても育児は妻に任せるつもり！ 俺みたいな考え方の人ってけっこう多いんですよ。その証拠に、最近俺が作った『家事をしない夫たち』っていうコミュニティが大反響で。このコミュニティは、わざと家事を失敗して妻に諦めさせるように仕向け、面倒な家事から逃れることを目指した男が集まってるから、それはもう話が弾んで超楽しいですよ」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 聞いてあきれるワードばかり出てきますね……。得意じゃないならできるように努力すればいいだけの話。それでもできないなら、自分にできることを探せばいいのに、わざと家事を失敗して逃れるだなんて……。奥さんにこのコミュニティが見つかったら、即離婚を告げられるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。