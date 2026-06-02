バス停付近の路上で、男性の顔を切りつけ、殺人未遂の現行犯で75歳の男が逮捕された。近隣住民からは「いい人」との声も聞かれるが、ことの発端はバス内での「新聞の読み方」をめぐるトラブルだった可能性があるという。事件直前にバス内でトラブルか1日、50代の男性をナイフで殺害しようとした疑いで、東京・大田区に住む無職、石井富夫容疑者（75）が現行犯逮捕された。石井容疑者の“素顔”とは――。石井容疑者を知る近隣住民