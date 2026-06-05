日々こまめに掃除をしていても、なかなか汚れが取れず何度も同じ場所に掃除機をかけたり…想像以上に毎回時間が取られていませか？それって、掃除機の吸引力に問題があるのかも。1度でささっと汚れが取れればそれだけ楽だし、時短にも繋がります。もっと効率よく掃除がしたい！ならば、シャークニンジャから登場の新作「Shark PowerClean 360 PRO（シャーク パワークリーン サンロクマル プロ）」（9万9000円）をチェックして