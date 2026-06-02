愛犬が怖がっているサインを見逃さないようにしよう まず、愛犬が不安を感じていたり、怖がったりしているサインを知ることが大切です。 以下のような行動が見られたら、恐怖や不安を感じている可能性があります。 体が震える、尻尾を下げる 吠える、うなる、隠れる 目をそらす、耳を後ろに倒す 過剰にハアハアする、よだれが出る これらのサインを見つけたら、「怖いんだね」と理解してあげまし