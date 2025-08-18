【明治安田J1リーグ】サンフレッチェ広島 1ー0 ガンバ大阪（8月16日／エディオンピースウイング広島）

【映像】危険なライダーキックの瞬間

ガンバ大阪のMF安部柊斗が、出場停止明けの試合でまたしても一発退場となった。2試合連続の退場に、ファンが落胆している。

注目のシーンは、G大阪がJ1リーグ第26節でサンフレッチェ広島と対戦した60分のことだ。1点を追いかけるG大阪は中央攻撃を仕掛けたが、待っていたのは悲惨な結末だった。

MFファン・アラーノがペナルティーエリア手前からボックス内に向かってクロスを蹴り込む。これをPA内の左でFWウェルトンが頭で落とし、安部が3列目から飛び込んできた。

背番号13はDF中野蹴斗とMF川辺駿の間からするすると抜け出し、フリーの状態でゴール前まで進入してきた。だが、胸トラップが大きくなり、ボールは広島のGK大迫敬介にキャッチされそうになる。その次の瞬間だった。

安部は長い距離を走り込んできた勢いそのままにジャンプしながら右足を突き出し、ボールを触ろうとした。しかし、その足の裏が大迫の顔付近に直撃。激しく接触した両者は倒れ込み、大迫は顔を抑えてうずくまってしまった。

広島の選手たちが詰め寄って抗議する中、安部は両手を上げて意図的ではなかったことをアピール。だが、主審からは即座にレッドカードを提示され、一発退場となってしまった。

安部は大迫の様子を気にかけながらピッチに座り込み、呆然としている様子。7月16日にJ2のモンテディオ山形と戦った天皇杯3回戦で退場し、公式戦2試合に出場することができなかった。そして、今節は出場停止明けの一戦だったが、またしても退場処分を命じられることになってしまったのだ。

リプレイを見ると、安部の足が大迫の顔面ではなく、顔付近にあった手にヒット。ドミノ倒しのように大迫の手が自身の顔を弾く形になっていた。

解説・山岸智氏は「足が高く上がっている分、危険なプレーでしたね。足が顔に直接当たっているわけではないんですけど、かなり高い位置に足が上がっている分、すごく危険なプレーでした」とコメントした。

危険度の高い接触に、ファンもSNS上で反応。「確認ないですかっていうけど確認しても覆ることはないだろ」「悪癖すぎるぞ」「危険行為で1発退場」「勢いなど非常にリスキーだった」「前回も1発退場した安部選手、ボランチのポジションで苦労しているチーム事情の中で退場を繰り返すのはかなり厳しい」「何をしてるんや」「気持ちは分かるけど2回目やぞ」「流れから何もかもが悪いんやな」「足を上げただけでなく、最後に足首を振ってるからね」「またレッドかよ」「また退場…」「ラフプレー多すぎやろ」「やっと精算したのに」「一ヶ月前足あげすぎてレッドカードもらったの忘れたの？」「安部選手のライダーキック、あれはあかん」「連続レッドは擁護できないが、あの気持ちは推したい」と、2試合連続での退場にガッカリとしているようだ。

スタンドからは安部の足が大迫の顔面に直撃したように見えただろう。ファン・サポーターが固唾を吞んで見守る中、大迫は無事に起き上がり、プレーを再開させている。

10人になったG大阪は、最後まで追いつくことができず。試合は0ー1で敗れ、今季3度目の連敗となっている。

