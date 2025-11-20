同じ無失点でも、早川友基の表情は4日前とは違った。「個人のパフォーマンスよりも、自分はそっち（無失点）をより重視していたところではある。やっぱりこの代表の舞台で、GKがいきなり変わったから失点したとかじゃ話にならないので。この2試合でまずGKの部分として、しっかり役割を果たすところはできたかなと」11月14日にガーナと、18日にボリビアとテストマッチを戦った日本代表は、正GKの鈴木彩艶が負傷でメンバー外だっ