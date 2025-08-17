「勝つことにすべてを懸けている」山形がホームで約３か月ぶりの白星。決勝弾の28歳FWが意気込む「もう一回、全員で…」
モンテディオ山形は８月16日、J２第26節でいわきFCとNDソフトスタジアム山形で対戦し、１−０で勝利。ホームでは約３か月ぶりの白星だ。
決勝点が生まれたのは、終了間際の87分。右サイドの氣田亮真からのクロスボールに反応した高橋潤哉が、ゴール前で倒れ込みながらも左足シュートを流し込んだ。
殊勲弾の高橋は試合後、フラッシュインタビューに対応。「全員で勝ちたいという思いがあったので、本当に勝ててホッとしています」と伝えたうえで、得点シーンを次のように振り返った。
「とにかく（ピッチに）入った時から、自分は決めるんだって思いを持っていましたし、亮真から素晴らしいボールが来たので、なんとか本当に気持ちで押し込んだゴールだったかなと思います」
28歳FWは最後に「勝つことにすべてを懸けているので、次はアウェーですけど、もう一回、全員で勝ちを掴み取りに行くところにフォーカスして行きたい」と語った。
いわき戦の勝利で勝点を29とした山形は暫定で14位に浮上。次節は23日に徳島ヴォルティスと敵地で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的！ 終了間際にモンテ高橋が執念の決勝ゴール！
