細部まで鮮明に録画できる！ 2025年7月の4Kレコーダー人気ランキングTOP10 2025/8/17
「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
2位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
3位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
4位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204（パナソニック）
5位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）
6位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）
7位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
10位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
2位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
3位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
DMR-4TS204（パナソニック）
5位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）
6位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）
7位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）
8位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
10位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。