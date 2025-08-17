記事のポイントオンは第2四半期純売上が前年同期比32％増、D2C比率41.1％で過去最高を記録した。アジア太平洋売上は倍増し、アパレルは67.5％増と急成長し、プレミアムブランド戦略を維持している。スーパーボウル広告や著名人コラボ、ロエベとの高級ラインで文化的影響力を拡大した。

オン・ホールディング（On Holding）は第2四半期の純売上高が8億5300万ドル（約1263億円）となり、前年同期比で32％増、一定為替レートベースでは38.2％増だった。D2C売上は47.2％増となり、全売上の記録的な41.1％を占めた。アパレルは67.5％増、アジア太平洋地域の売上は倍増以上を記録した。売上総利益率は61.5％に拡大し、同社の通期ガイダンスには、ベトナム製フットウェアに対する米国の新たな40％関税がすでに織り込まれている。オンは2025年の純売上高が一定為替レートベースで少なくとも31％増、約33億3000万ドル（約4930億円）になると予測しており、粗利益率は60.5〜61％、調整後EBITDAマージンは17〜17.5％を見込んでいる。この四半期はオンの文化的影響力の拡大も反映された。2月にはエルモとロジャー・フェデラーによる「ソフト・ウィンズ（Soft Wins）」キャンペーンがスーパーボウルで放映された。4月にはゼンデイヤが複数年にわたるクリエイティブパートナーシップを締結し、C・プリンツ監督による「ドリーム・トゥゲザー（Dream Together）」フィルムが公開された。5月には、FKAツイッグスがダンスとデザインを融合させたカプセルコレクションを発表し、2022年に初めて開始されたロエベとのコラボレーションは、同社のラグジュアリーなポジショニングを引き上げ続けている。決算発表の数分後、Glossyは共同創業者兼エグゼクティブ共同会長のデイビッド・アレマン氏に、オンのD2C売上の急増、アジア戦略、テニスやラグジュアリーコラボレーションを通じた文化的影響力について話を聞いた。

◆ ◆ ◆

--D2Cは今四半期、売上の過去最高である41.1％に達した。この成長を牽引している要因は何か。

--中華圏の売上は2倍以上になった。アジアでスケールするなかで、どのようにプレミアムブランドを守っているのか。

--アパレルはもっとも急成長しているカテゴリーのひとつであるが、収益の柱になり得るか。

--関税は計画にどのような影響を与えているか。

--テニスは今年、大きな認知度向上の原動力になった。そうした瞬間をどのように需要につなげているのか。

--ロエベのように、どの製品をラグジュアリー仕様にするかはどのように決めているのか。