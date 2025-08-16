¹Ã»Ò±à¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÌ¾¶Ê¡É¡ÖÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡¡TV²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤âÂçÇ÷ÎÏ¡Ö¤Þ¤µ¤«Î®¤ì¤ë¤È¤Ï¡×
À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤äÅì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¤Ç¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤¿
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï16Æü¤ËÂç²ñ11ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Âè2»î¹ç¤Ç¤Ï»³Íü³Ø±¡¤¬²¬»³³Ø·Ý´Û¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿»³Íü³Ø±¡¤Ï6²ó¡¢°ìµó5ÆÀÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂÇÀþ¤ò¡È¸å²¡¤·¡É¤·¤¿Ì¾¶Ê¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«Î®¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÇ÷ÎÏ¤Î±éÁÕ¤¬¥¢¥ë¥×¥¹¤«¤éÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£»³Íü³Ø±¡¤Ï1-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿4²ó¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é6ÈÖ¡¦èß¾ì¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ãæµ¾Èô¤òÊü¤Ã¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»°ÎÝÂ¦±þ±çÀÊ¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¥ô¥©¥ë¥¶¡¼¥¯¤Î¸ò¶Á¶ÊÂè9ÈÖ¡Ö¿·À¤³¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½Å¸ü´¶¤¢¤ë²»³Ú¤Ï¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¤¬±éÁÕ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢½ù¡¹¤ËÂ¾¹»¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÁ°Æü15Æü¤ËÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÈÅì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¤Ç¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢ÆüÎ®¤ì¤ë¡ÈÉÔµà¤ÎÌ¾¶Ê¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¿·À¤³¦¤è¤ê¤ÏÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¿·À¤³¦¤ò¹Ã»Ò±à¤ÇÊ¹¤±¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»³Íü³Ø±¡¤Î¿·À¤³¦¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö°µÎÏ¤¹¤²¤§¡Á¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë