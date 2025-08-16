ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が復帰に向けて歩みを進めている。

５月から右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト入りしている剛腕は、３度のライブＢＰを経て１４日（日本時間１５日）に３Ａで復帰登板。結果は３回途中までで６安打３失点と満足いくものではなかった。チームは８月に入って５勝７敗と苦戦し、首位からも陥落。苦しい状態とあって一夜明けた１５日（同１６日）には米メディアから佐々木に関する悲観的な報道が相次いだ。

「ラリー・ブラウン・スポーツ」は詳細な投球データをもとに「非常に懸念される兆候」として「彼は４１球のうち２７球をフォーシームに頼ったが、空振りを全く奪えなかった」と報道。さらに「ＦＡＮＳＩＤＥＤ」は佐々木の球速に対して「マイナーリーグの成績はそれほど重要ではないものの、速球の球速が９３〜９４マイル（約１４９・７〜１５１・３キロ）前後まで低下した点は懸念材料だ。３Ａの打者を相手に空振りで苦戦したことは、メジャーのマウンド復帰へ好材料とは言えない」などと伝えた。

佐々木はメジャーに移籍して１年目。球団側も育成を要する戦力としてみなしているが、２０球団による争奪戦の末にドジャースに入団したとあって依然として強い関心を集めている。