メンタルは強いタイプではない巨人の阿部慎之助前監督（47）が６月９日、警視庁に暴行の疑いで書類送検されたことがわかった。５月25日、渋谷区の自宅で18歳長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えた疑いだ。阿部前監督は姉妹ゲンカを始めた長女と次女を「静かにしろ」と注意。長女が言い返したことに「カッとなった」と暴行の事実関係を認めているという。暴行を受けた長女がChatGPTに相談、児童相談所を案内され、警察