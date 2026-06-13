6月9日、小泉進次郎防衛大臣がXを更新し、とある呼びかけを行ったのだが、この投稿が波紋を呼んでいる。【写真】物議を醸した小泉進次郎防衛大臣の「拡散希望」投稿小泉進次郎防衛大臣による【拡散希望】「小泉さんは【拡散希望】の見出しとともに《今、防衛省ではあらゆる政策に「スピード」を重視して取り組んでいます。特に、ドローンをはじめとする無人アセットについては安価で大量に迅速に生産できる力を求められる時代に