タレントの長嶋一茂（60）が、12日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金前8：00）に生出演。今回のサッカーワールドカップ北中米大会の仕組みを痛烈に批判する際の“発言”について、司会の羽鳥慎一アナウンサー（55）から注意を受けた。【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」番組は今回の大会について、“サッカー通”のお笑い芸人、カカロニ・すがやを解説者として迎え、見どころや注