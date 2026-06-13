元プロテニス選手でタレントの松岡修造（５８）が、異色の撮影を明かした。１３日までにインスタグラムで「Ｎｕｍｂｅｒ１１４５・１１４６・１１４７号６月１１日（木）発売『浜田雅功ＮｅｘｔＳｔｅｐ‐アスリートはどう生きるか‐』で、浜田さんと対談させていただきました」とつづり、ダウンタウン・浜田雅功との２ショットをアップ。「そこで、大きな発見がありました。僕は、浜田さんは“笑い”を届ける人