俳優の内藤剛志さん（71）が、劇場版『旅人検視官 道場修作』（配給：NAKACHIKATOHOシネマズ日比谷ほか全国公開中）の初日舞台挨拶に羽田美智子さん（57）、南果歩さん、柄本明さん（77）、兼粼涼介監督と登場。柄本さんから、過去に共演した時に言われたダメ出しを明かしました。映画は、内藤さん演じる定年退職した元検視官・道場修作が、亡き妻のノートを手に日本各地を旅しながら事件の真相に迫る物語です。今回の映画