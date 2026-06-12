元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は12日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。日本時間のこの日未明に開幕したFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、チケットの異様な高騰ぶりが指摘されることをめぐり、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長の政策を強い口調で批判した。インファンティーノ氏の容姿を念頭に「つるっぱげ」「ハゲチャビン」などと発言し、MCのフリーアナウンサー羽鳥