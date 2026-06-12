5月31日をもって嵐としての活動を終了し、STARTO ENTERTAINMENTを退所した大野智。今後の活動について注目が集まるなか、本人の“タトゥー事情”がキャッチされ、SNSをざわつかせている。発端となったのは、6月11日の「女性セブンプラス」の報道だ。「6月初旬、大野さんが『DOMOTO（旧KinKi Kids）』の堂本剛さん、『SixTONES』のジェシーさんと朝まで飲み明かした姿をキャッチされました。そこで、大野さんの左手首近くにタト