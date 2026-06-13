登録者数200万人を超えるYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル」で大ブレイクを果たした、お笑い芸人のぐんぴぃさん。人気絶頂と思いきや、実は自身のチャンネルを“オワコン”にしようと考えていた時期が最近あったそうです。【写真】この記事の写真を見る（9枚）『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』でタッグを組んだ起業家・坂井風太さんが出演し、全視聴者をざわつかせたコラボ動画の舞台裏をはじめ、燃え尽きな