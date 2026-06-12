松屋フーズは16日から、創業60周年を記念してとんかつ専門店「松のや」で「シュクメルリ」を復刻販売する。【写真】サクっとおいしい『オニオンチーズチキンかつ』2種松屋で販売のたびに大きな話題を呼ぶ、ジョージアの郷土料理をアレンジした「シュクメルリ鍋定食」。圧倒的人気を誇る「シュクメルリ」が、松のや自慢のかつと融合し、期間限定で登場する。松のやならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたかつに、にん